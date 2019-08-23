Сомнительную мясную продукцию обнаружили в брянских торговых точках

В Смоленской области стартовала очередная учебно-тренировочная Вахта Памяти. В полевом лагере рядом с деревней Старое Брыкино Глинковского района собрались 630 бойцов, считающих своим долгом вернуть стране имена и судьбы ее героев. В этом году добровольцев почти на сто человек больше, чем в предыдущем. В поиске задействованы почти все районы Смоленской области. Всего представлено 13 регионов страны, а международный статус обеспечен за счет представителей поискового движения Литвы и Белоруссии.

21 августа в областном центре на Киевском шоссе произошла дорожная авария с участием легкового автомобиля.

25 августа в областном центре на улице Николаева случилось ДТП с «Ладой», пострадала 33-летняя дама.

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» активно борется с хищениями на энергообъектах. В первом полугодии 2019 года на объектах филиала было совершено 16 фактов хищений электросетевого оборудования.

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» обращает внимание жителей Смоленской области на необходимость своевременной оплаты и погашения задолженности за потребленную электроэнергию. Энергетики филиала ведут активную работу по взысканию дебиторской задолженности, используя для этого все предусмотренные действующим законодательством механизмы. Нарушение сроков оплаты за оказанные филиалом услуги, влечет за собой начисление пеней: начиная со 2-го месяца неоплаты счета (31 день) в размере 1/300 ставки рефинансирования (9,13% годовых), с 91 дня – в размере 1/130 ставки рефинансирования (21,06% годовых).

Продукцию изъяли и отправили на утилизацию. Виновных привлекли к административной ответственности.

Речь идет о хранении колбас, субпродуктов, свиного фарша сомнительного вида без маркировки и документов о сроках годности, условиях хранения, производителях.

Сотрудники Россельхознадзора проверили ряд магазинов мясной продукции в Климово, Новозыбкове и Злынке и обнаружили немало нарушений.

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Экспозиция Брянского региона МЖД будет представлена на Свенской ярмарке 24 августа Железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги примут участие в «Свенской ярмарке-2019», которая пройдет в Брянске 24 августа. В этом году она будет посвящена 75-летию образования Брянской области и достижениям различных отраслей экономики за последние годы.

В Брянскэнерго прошли совместные учения В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» прошли совместные учения по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций на объектах электросетевого комплекса Брянской области в условиях низких температур наружного воздуха. Помимо сотрудников филиала, в них приняли участие, представители региональных и местных властей, регионального управления МЧС России по Брянской области, других энергопредприятий и организаций, работающих на территории области.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

