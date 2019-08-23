Брянец пострадал от бешеного колючего создания

С жителем Брянска случилось весьма неприятное приключение: его укусил еж. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Как оказалось, животное было бешеным. Сейчас брянцу делают уколы от этого недуга.

Пострадавший от укуса колючего млекопитающего советует горожанам не брать в руки ежей, даже если очень хочется.

«Это дикое плотоядное животное. Далее смех, травмпункт, там тоже посмеялись, но направление в областную больницу написали», - объяснил мужчина.

История завершилась тем, что мужчине сделали шесть уколов в течение трех часов. На этом процедуры не заканчиваются, заверил потерпевший, назначено еще несколько манипуляций.