Брянец пострадал от бешеного колючего создания
С жителем Брянска случилось весьма неприятное приключение: его укусил еж. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Как оказалось, животное было бешеным. Сейчас брянцу делают уколы от этого недуга.
Пострадавший от укуса колючего млекопитающего советует горожанам не брать в руки ежей, даже если очень хочется.
«Это дикое плотоядное животное. Далее смех, травмпункт, там тоже посмеялись, но направление в областную больницу написали», - объяснил мужчина.
История завершилась тем, что мужчине сделали шесть уколов в течение трех часов. На этом процедуры не заканчиваются, заверил потерпевший, назначено еще несколько манипуляций.
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