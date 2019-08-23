В Клинцах безработный брянец устроил гонки с ДПС
Полиция Брянской области задержала 36-летнего местного жителя, который на автомобиле чуть не сбил пересекавшую дорогу даму.
На мужчину составили админпротоколы по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем ТС законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», части 2 статьи 12.25 КоАП РФ «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке ТС», части 2 статьи 12.3 КоАП РФ «Управлении ТС без документов на право управления им», статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
Правоохранители получили информацию, что мужчина на внедорожнике едва не сбил женщину. На место сразу выехали работники ДПС. Автомобиль нарушителя был найден в короткие сроки.
Заметив сотрудников дорожной службы, водитель увеличил скорость. Началась погоня, которая завершилась в поселке Первое Мая Клинцовского района. Автомобилист остановил транспорт и пытался скрыться во дворах, однако был настигнут. Во время задержания он угрожал расправой, хотел было завладеть табельным оружие, кроме этого, одного из сотрудников он ударил головой в лицо.
В течение двух минут на подмогу прибыл второй наряд ДПС, наконец хулиган был доставлен в отделение. Как выяснилось, он безработный, его не раз привлекали к админответственности за нарушение правил дорожного движения.
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