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Брянщина решила множество соцвопросов благодаря содействию федерального центра

Опубликовано Вчера, 17:16

Брянский губернатор Александр Богомаз поблагодарил во время  рабочей встречи  Председателя Правительства РФ  Дмитрия Медведева за оказанное содействие в решении множества важнейших вопросов для области.

Речь идет о помощи в социальном направлении: возведении Дворца единоборств, детской поликлиники в Фокинском районе, строительстве Первомайского моста, автодороги — защитной дамбы «Брянск-I — Брянск-II».

Александр Богомаз заявил, что удалось преломить ситуацию в дорожном строительстве. Регион вошел в список субъектов, получающих трансферты на возведение и ремонт уникальных магистралей.

В 2019 году Брянщине выделили 250 млн федеральных денег на дорожную сферу. На начало возведения Литейного моста – 50 млн рублей, на на автодорогу — защитную дамбу «Брянск-I — Брянск-II» - 200 млн рублей.

Проект, включающий в себя порядка пяти километров дороги, четырехполосной магистрали с тротуарами, и два моста, стоит около двух миллиардов рублей. После того, как будут проведены необходимые процедуры, уже в 2019 году объект выставят на торги. За пять лет капитально отремонтируют и построят 2340 км дорог.

Относительно отрасли медицины, Брянской области дали 317,8 млн рублей на детскую поликлинику в Фокинском районе, которую введут в эксплуатацию в 2019-м.

Приняли программу по обеспечению молодых врачей квартирами, на что из бюджета области выделили 1 млрд рублей. В сентябре открывается Медицинский Сеченовский предуниверсарий, который обеспечит на 30-40 лет вперед кадрами сферу здравоохранения. 

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