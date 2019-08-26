На Володарке появится новый фонтан

Сквер около ДК Горького в Брянске продолжают приводить в порядок, и на сегодняшний день в нем на 90% уложили тротуарную плитку.

Кроме этого, в парке установили бордюры. На этой неделе завершается асфальтирование парковки, которая прилегает к площади, будут установлены светильники. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на 90% выполнено обустройство фонтана.

В состоянии сборки – ротонды. Осталось завезти урны, лавочки, смонтировать видеонаблюдение.

В финале работ посеют газон, высадят кустарник. Объект готов на 85%. Стоимость -14 млн рублей.