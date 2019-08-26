Ужасный купе-вагон попал в объектив камеры жительницы Брянска

Состояние купе-вагонов поезда дальнего следования привело в ужас жительницу Брянска, и она пожаловалась на эту тему в одной из соцсетей.

Чтобы не быть голословной, дама опубликовала фотографии, на которых запечатлены ободранные стены купе, оторванные крючки для полотенец, ветхие окна.

«Вот такие купе-вагоны дальнего следования, а мы за них платим немалую стоимость…», - поделилась жительница Брянска.

Многие пользователи сети заметили, что такая картина для российских поездов – нормальное явление, не стоит этому удивляться. Если не устраивает пыль и грязь, то лучше во время пути устроить уборку, а не выкладывать подобные публикации в соцсети.