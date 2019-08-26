Пациентку брянской поликлиники напугала медик с нарощенными ногтями

Жительница Брянска пожаловалась на врача стоматологической поликлиники, причина – напугали ногти специалиста.

Свою историю пациентка 27 августа рассказала журналистам одного из местных СМИ.

Дама объяснила, обратилась к стоматологу, поскольку нужно было удалить зубной камень. Все шло хорошо, пока врач не стала заполнять карту. Именно этот момент больше всего привлек внимание: медик из-за длинных нарощенных ногтей едва могла писать буквы.

Жительница Брянска не понимает, может ли врач, да еще стоматолог, работать с таким маникюром. Это не только не гигиенично, но и опасно, поскольку есть риск травмировать клиента.

Напомним, в брянской детской больницу молодую маму возмутил внешний вид педиатра.