Дубровские чиновники решили сэкономить перед началом учебного года

Прокуратура Дубровского района проверила, насколько исполняется закон в сфере образования в школе №1 имени генерал-майора Никитина, в итоге были обнаружены нарушения.

Как показала проверка, не у всех школьников есть учебники по предметам основной программы. В целом не хватает 364 штуки.

Выяснилось, руководство учреждения вовремя сообщило о ситуации в отдел образования района, но, несмотря на это, денег на недостающую литературу нет.

Прокурор потребовал устранить нарушения и внес представление в отдел образования.