Водитель грузовика устроил беспорядок около Антоновского кладбища

В Бежице 28 августа произошла неприятная история, в которой «засветился» водитель грузовой машины, информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Как оказалось, брянец на грузовике устроил около Антоновского кладбища свалку. Привез целый транспорт опилок и древесины и вывалил все в окружающую среду.

Происходящее на видео снял свидетель. Пользователи порекомендовали автору направить этот ролик в профильную службу.

Фото - кадр видео.