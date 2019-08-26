Брянский депутат Пайкин пообщался с жильцами аварийных домов

Брянский депутат Госдумы Борис Пайкин и депутат областной Думы Сергей Антошин 27 августа провели прием, на который пришли жители сразу нескольких аварийных домов в центре города.

Среди обратившихся брянцы с Крапивницкого 17а. Объект находится в плачевном состоянии, без удобств. Сроки капитального ремонта постоянно переносят, хотя признан памятником культуры. Жильцов такое положение не греет, утверждают, лучше бы крышу подлатали и щели в стенах заделали. Идеальный вариант – переселение в более комфортные условия.

Дом №130 на Спартаковской не менее аварийный. Недавно здесь организовали «выездную комиссию», члены которой составили надлежащий акт. Жильцы заверили, это были два человека из местного ЖЭКа; ни представители СЭС, ни чиновники администрации не явились. Расселения не обещали.

На прием также пришел житель дома №9 по улице Урицкого. Николай Дмитриевич говорит, уже как шесть лет съехал с квартиры, только вносит квартплату, а комнату снимает. Стены жилища, утверждает мужчина, просели настолько, что входную дверь можно открыть с помощью лома. Не пользуется брянец здесь ни светом, ни газом. Расселять аварийный объект тоже никто не собирается.

Жители домов №73 и 75 на Советской в самом центре города сражаются за расселение с начала 21 века. Особенно их волнует древнее газовое оборудование, для которого днем с огнем не сыщешь запасные части для ремонта. Однажды с трубы дома упал кирпич и повредил газопровод – после этого в одну из квартир вообще перекрыли поступление топлива.

Пришли на прием и с другими вопросами: строительство спортплощадок, улучшение условий для многодетных, квартиры для сироты, отказ в досрочной пенсии, распри с коммунальщиками.

По всем проблемам меры уже приняты.

Идут к депутату не только с бедами, но и с радостью, как вот активисты из Новозыбковского района, которые передали благодарственные письма за помощь, оказанную ранее местным спортсменам, инвалидам и общественности.

Пайкин говорит, в этот раз было много обращений на тему расселения ветхого жилья, объяснимо, ведь скоро зима.

«Мне понятны трудности городской администрации: ветхого жилья много, а квартир для его расселения недостаточно. Но почему нет диалога жильцов и администрации? Люди просто брошены в неведении – чего и когда им ждать», - прокомментировал парламентарий и добавил, надеется, что обращения в департамент культуры, прокуратуру области и местной власти будут иметь результат, и проблемы решатся.





