«Каркуша, Филя, Степашка – все верные друзья», - брянский депутат Валуев

28 августа во время онлайн-конференции брянскому депутату Николаю Валуеву задали вопрос, связанный с передачей «Спокойной ночи, малыши!».

Некая Мария, ученица школы №619, спросила ведущего, парламентария, кто ему ближе – Каркуша, Степашка или Филя?

Валуев, в свою очередь, пояснил, что относится ко всем одинаково, ибо все они его друзья.

«Забавно… Каркуша, Филя, Степашка — все они мои верные друзья, друзей на лучших и худших не разделяю. Все хороши», - ответил депутат.

Напомним, Валуев на стал сравнивать Бузову и Нагиева.