Брянская пенсионерка лишилась золотого кольца, проведав внуков
Брянские правоохранители завели уголовное дело на 38-летнюю местную жительницу, ее подозревают в краже.
По ч. 3 статьи 158 УК РФ ей грозит до шести лет.
К полицейским с заявлением о пропаже золотого кольца за 30 тыс рублей обратилась 62-летняя пенсионерка Советского района. Она объяснила, на пару минут отлучилась во двор проведать играющих внуков. Дверь в квартиру при этом не закрывала. Через время после возвращения домой увидела - из тумбочки исчезла драгоценность.
Злоумышленницу задержали благодаря обнаруженному отпечатку пальцев. Выяснилось, это ранее судимая дама 38 лет. После преступления она скрывалась на съемной квартире. Во время обыска у нее изъяли украденное.
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