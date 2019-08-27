В поликлинике Фокинского района случился «кровавый» скандал

На портале медицинских услуг Брянской области появилась очередная жалоба от местной жительницы, дама рассказала о трудностях в сдаче анализов крови для шестилетней дочери.

Екатерина Цуканова объяснила, забор крови в поликлинике №5 проводят с десяти часов утра, ранее это делали с восьми. Об изменении графика пациентов никто не предупреждает.

«Я вынуждена отпрашиваться с работы, а ребенок не идет в сад. До 10 часов ребенок захочет позавтракать, но все анализы на кровь сдаются натощак», - объяснила Екатерина и добавила, что на просьбу взять кровь у дочери раньше отказали, несмотря на то, что другие люди, стоящие в очереди, готовы были уступить свое время.

Дама с ребенком вынуждена была уйти, отложив сдачу анализов на другой день.

На жалобу в медучреждении пока не дали ответа.

Напомним, пациентку брянской поликлиники напугала врач с длинными ногтями.