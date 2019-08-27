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Браконьер из Унечи попался на ловле сетью

Опубликовано Сегодня, 10:59

Суд Унечского района вынес приговор рыбаку-браконьеру Унечского района, мужчину признали виновным в незаконной добыче водных ресурсов.

По ст. 256 УК РФ его оштрафовали на 20 тыс рублей. Приговор объявил Мировой судья участка №59.

Инцидент случился в мае 2019 года. Мужчина ловил с помощью сетей, что запрещается законом, рыбу на реке Куровщина. С 1 апреля по 10 июня через водоем проходила миграция рыб на нерест.

Мужчина причинил ущерб на 27,5 тыс рублей.

Позже браконьер его возместил.

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