Браконьер из Унечи попался на ловле сетью
Суд Унечского района вынес приговор рыбаку-браконьеру Унечского района, мужчину признали виновным в незаконной добыче водных ресурсов.
По ст. 256 УК РФ его оштрафовали на 20 тыс рублей. Приговор объявил Мировой судья участка №59.
Инцидент случился в мае 2019 года. Мужчина ловил с помощью сетей, что запрещается законом, рыбу на реке Куровщина. С 1 апреля по 10 июня через водоем проходила миграция рыб на нерест.
Мужчина причинил ущерб на 27,5 тыс рублей.
Позже браконьер его возместил.
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