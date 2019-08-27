На Набережной в Брянске на даму налетела стая разъяренных созданий
Жительница Брянска пострадала от бешеных собак, напавших на нее на Набережной, информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Дама объяснила, прогуливалась со своей собакой, внезапно, откуда ни возьмись, налетела свора бездомных агрессивных псов. Когда убегала, одно из животных укусило за ногу.
«Теперь мне прописали 10 уколов от бешенства! Ранка небольшая! Носите с собой пистолет», - поделилась пострадавшая и добавила, что в стае было около 15 особей.
Если проблему с дикими собаками не решать, то их с каждым днем станет больше и больше, заметили пользователи, однако подходить к ситуации надо гуманными методами.
Некоторые горожане утверждают, что можно обойтись и без гуманности.
Напомним, глава Брянска Александр Хлиманков пообещал решить вопрос с бродячими животными до конца 2019 года.
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