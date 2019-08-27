Брянские волонтеры ищут 63-летнего Николая Калинина

9 августа в Навле Брянской области пропал 63-летний Николай Калинин.

Как сообщили на официальной странице ПСО «Лиза Алерт», мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы: нормального телосложения, рост 165 см, карие глаза, лысый.

Был одет: в футболку-поло с карманом, синие джинсы, на ногах – черные туфли, на голове – такого же цвета кепка.

Особые приметы: на голове шрам.

«Всех, кто что-нибудь знает о пропавшем, просят сообщить по телефонам: 8−800−700−54−52, 112», - сообщили добровольцы.