Брянские пары связывают себя узами Гименея около «свинарника»

В Брянске на одну мусорную «достопримечательность» стало больше, об этом сообщили в соцсетях.

Речь идет о территории около местного ЗАГСА, которая полностью усеяна бытовыми отходами.

Очевидец Катерина Сидорова не понимает, как здесь можно связывать себя брачными узами.

«Вы реально думаете, если тут расписаться, то жизнь сложится?» - спросила девушка.

Одна из пользователей ответила, что семейная жизнь не зависит от чистоты ЗАГСа.

«Но фотографии на таком фоне лучше не делать», - посоветовала Елена Евсеева.