В Брянске 39-летний бодибилдер обвел вокруг пальца 13 дам

Советский райсуд рассмотрит уголовное дело 39-летнего местного жителя, который обвиняется в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах.

Уголовное дело завели по ч.ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ.

История продолжалась с 2012 по 2018-й год. Мужчина, войдя в доверие, обвел вокруг пальца 13 жительниц областного центра, лишив их 11 млн рублей.

Брянец был спортивного телосложения, имел привлекательный вид. Со своими жертвами знакомился в спортзалах, кафе, магазинах, соцсетях. Практически сразу же завязывал романтические отношения. Далее он придумывал легенду о тяжелой жизненной ситуации и просил в долг деньги или имущество, если того и другого не было, убеждал оформить кредиты. Исполнять взятые на себя обязательства не собирался.