В Брянске 39-летний бодибилдер обвел вокруг пальца 13 дам
Советский райсуд рассмотрит уголовное дело 39-летнего местного жителя, который обвиняется в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах.
Уголовное дело завели по ч.ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ.
История продолжалась с 2012 по 2018-й год. Мужчина, войдя в доверие, обвел вокруг пальца 13 жительниц областного центра, лишив их 11 млн рублей.
Брянец был спортивного телосложения, имел привлекательный вид. Со своими жертвами знакомился в спортзалах, кафе, магазинах, соцсетях. Практически сразу же завязывал романтические отношения. Далее он придумывал легенду о тяжелой жизненной ситуации и просил в долг деньги или имущество, если того и другого не было, убеждал оформить кредиты. Исполнять взятые на себя обязательства не собирался.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Подключаем газ от соседа правильно
В связи с поступающими вопросами о применении антимонопольного законодательства заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание хозяйствующих субъектов на следующее.
«Ростелеком» поддержал проведение Свенской ярмарки, одного из самых ярких событий лета в Брянской области.
Железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги примут участие в «Свенской ярмарке-2019», которая пройдет в Брянске 24 августа. В этом году она будет посвящена 75-летию образования Брянской области и достижениям различных отраслей экономики за последние годы.
Сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» обеспечили надежное энергоснабжение «Свенской ярмарки - 2019», которая прошла 24 августа на Андреевском лугу возле Свенского монастыря в Брянском районе. Для быстрого реагирования при возникновении нештатных ситуаций на время проведения мероприятия в филиале Брянскэнерго было организовано круглосуточное дежурство дополнительных ремонтных бригад.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.