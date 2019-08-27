В центре Жуковки появился необычный арт-объект

27 августа в объектив камеры жительницы Смоленска попал очередной «автохам», нарушивший правила дорожного движения, информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Житель Смоленска пожаловался в соцсеть на состояние дороги, идущей от Витебского шоссе до поселка 430-й километр.

Появятся ли возле «Соловьиной рощи» велопарковки? Станет ли парк 1100-летия Смоленска комфортнее? Какие новые возможности для спорта и здорового образа жизни будут у смолян?

Посещая Вяземский район, губернатор Алексей Островский побывал на заводе, реализующем на Смоленщине инвестпроект по производству безалкогольных напитков.

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» напоминает жителям Смоленской области о правилах поведения вблизи элетросетевых объектов, которые смогут сохранить ваши здоровье и жизнь:

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» напоминает жителям Смоленской области о правилах поведения вблизи элетросетевых объектов, которые смогут сохранить ваши здоровье и жизнь:

Брянцам новинка пришлась по душе, они собираются создавать на ее фоне селфи.

Речь идет об арт-объекте в виде исполинских размеров зонта, шляпка которого сделана из прозрачного материала синего оттенка. Огромная ручка прилегает к лавочке остановочного павильона.

29 августа в Жуковке установили оригинальную инсталляцию, она появилась прямо на остановке общественного транспорта.

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