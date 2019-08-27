В Бежице появятся две контейнерные площадки
В сентябре 2019 года в Бежицком районе Брянска обустроят две контейнерные площадки, об открытии соответствующего аукциона на выполнение работ объявил региональный оператор «Чистая планета».
На торги приглашаются все фирмы и физические лица – предприниматели, а также бизнесмены, которые получили аккредитацию на электронной площадке.
Главное условие – на счете участника закупки должно находиться необходимое количество денег для участия в процедуре в электронной форме.
Заявки принимают до 10.00 9 сентября 2019 года.
Официальный сайт ЕИС, где размещена документация, находится здесь.
Строительная организация, которая выиграет распродажу с молотка, сможет в десятидневный срок с момента подписания договора привести в порядок площадки на Коммунистической 20 и Почтовой 6(8). Все должно соответствовать санитарным правилам и строительным нормам.
Подробная информация размещена на сайте.
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