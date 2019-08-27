Двум годовалым брянцам ищут родителей

В Брянске двоим мальчикам Сергею и Ивану, который остались без родителей, ищут семьи.

Сергею один год и восемь месяцев, его мать и отца лишили родительских прав. У Ивана, которому год и два месяца, тоже нет никого.

Оба мальчика имеют проблемы со здоровьем, им нужен уход.

Сейчас они пребывают в специализированном медицинском учреждении.

Подробную информацию можно увидеть на сайте usynovite.ru либо обратиться на Октябрьскую дом 103 в кабинет №6, или по телефону: 8(4832) 64-23-86.