В брянском магазине продают хлеб с «белком»
29 августа жительница Брянска опубликовала в одной из соцсетей информацию о некачественных батонах, увиденных в одном из местных сетевых магазинов.
Даме не понравилось то, что некоторые буханки хлеба, расположенные на полках, были без упаковки. Кроме этого, вокруг неприкрытого продукта летали мошки.
«Так и должно, чтобы мошки прямо летали? А потом мы это покупаем и кушаем», - поделилась автор.
Некоторые горожане, увидев фото продукта, лишь пошутили по этому поводу, заметив, что хлеб с «белком» - это не страшно. Еще одни порекомендовали женщине не возмущаться, а покупать то, что продается. Если не нравится, то печь свой продукт.
На публикацию жительницы Брянска отреагировала администрация магазина:
«Уважаемый автор поста, здравствуйте. Приносим свои извинения. Пожалуйста, сообщите нам в ЛС, указав ссылку на данный пост, дату и время, когда была сделана фотография и ваш контактный номер телефона. Будем разбираться».
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