Под Карачевом фирма незаконно рыла песок

Специалисты Россельхознадзора в октябре 2018 года получили информацию из областного профильного департамента о незаконной добыче песка на землях сельскохозяйственного назначения в Карачевском районе.

Выяснилось, фирма ОАО «Железнодорожник» проводила земляные работы без разрешительных документов, из-за чего образовалась карьерная выемка площадью 2600 квадратных метров.

На общество завели дело об административном правонарушении. Материалы отправили в Брянский райсуд, где руководство признали виновным и назначили штраф в 40 тысяч рублей.

«Железнодорожник» не согласился с решением и обжаловал его в областном суде, однако там документ оставили без удовлетворения.

Теперь фирма заплатит штраф согласно земельному закону.