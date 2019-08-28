В Брянске создадут пристройку к онкологическому диспансеру

Губернатор Брянщины Александр Богомаз во время встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым обсудили вопросы возведения пристройки к онкологическому диспансеру.

Глава региона просил премьера содействовать в строительстве объекта. В пристройке будет консультативная поликлиника на 200 посещений и хирургический блок на 90 коек.

Для данного проекта необходимы будут деньги федерального бюджета на условиях софинансирования согласно проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями».

В данный момент в корпусе, который был возведен в 1976 году, находятся четыре хирургических отделения на 180 коек. В палатах размещаются по 6–8 пациентов. Сократили количество необходимых кабинетов для манипуляций. Несколько отделений находятся в приспособленных помещениях, поэтому пристройка очень нужна.

Стоит проект 1 497,72 млн рублей. Дмитрий Медведев поручил профильному министерству включить объект в план следующего года.