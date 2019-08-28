На реконструкцию аэропорта «Брянск» необходимо порядка 3 млрд рублей
Тему реконструкции аэропорта «Брянск» во время встречи 26 августа обсудили губернатор региона Александр Богомаз и премьер-министр Дмитрий Медведев.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, глава области обратился с просьбой поддержать ходатайство региона перед Министерством транспорта РФ о том, чтобы включить мероприятия «Реконструкция аэропортового комплекса города Брянск» в федеральный проект Развитие региональных аэропортов и маршрутов» согласно Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.
Проектный институт АО «Новая Авиация» разработал проектно-сметную документацию для ремонта взлетно-посадочной полосы, перрона, рулежных дорожек, замены светосигнального оборудования, объектов управления воздушным движением и радионавигации. Затем направил материалы в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Помимо этого, специалисты создали проект планировки территории «Реконструкция аэропортового комплекса г. Брянск». Также уже сформировали необходимые земельные участки для реконструкции аэропорта.
Определена и сметная стоимость – 2 825 млн рублей. В профильное министерство направили обращение о финансировании мероприятий по реконструкции в 2 613 млн рублей из средств федерального бюджета (650 млн рублей — в 2020 году, 1299 млн рублей — в 2021 году, 644 млн рублей — в 2022 году) при решении вопроса о включении в федеральный проект.
Медведев поручил проработать вопрос правительству РФ.
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