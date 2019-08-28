Брянские православные сегодня преодолеют 8 километров

В Брянске 30 августа стартовал крестный ход с иконой Пресвятой Богородицы.

Как сообщили в одной из соцсетей, колонну заметили в районе проспекта Станке Димитрова, участники шествия двигались в центр.

Православные веряне, участвующие в процессии, должны преодолеть порядка восьми километров.

Напомним, в управлении ГИБДД о мероприятии водителей предупредили заранее. Сообщалось, что временно, с 11 до 14:30, будут перекрыты несколько участков дорог.