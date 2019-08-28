На Володарке в объектив попала трапеза «хвостатых» созданий

Бурые лошади устроили трапезу в частном секторе Володарского района, информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Фотографии «завтрака» из мусорных контейнеров опубликовал Владислав Баклащук.

Пользователи активно прокомментировали ситуацию. Одни отреагировали с шуткой, другие брянцы обсудили владельца лошадей, мол, он виноват, что они голодные.