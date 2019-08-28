В Брянске обрушилась школа

Перекрытие школы, которая строится в районе старого брянского аэропорта, рухнуло.

Об этом сообщает очевидец происшедшего, сделавший снимок разрушений.

Обвал произошел в воскресенье, 25 августа.

«Считаю, что горе-строители экономят при строительстве школы на всем, а следовательно, здание будущей школы может быть опасно дня здоровья и жизни детей», - рассказал очевидец Дмитрий Левочкин журналисту сайта «Город 32».

Кроме этого, брянец собирается написать о случившемся в прокуратуру и местному депутату. Говорит, хочется, чтобы были предприняты меры по экспертизе на данный момент и контроля возведения здания в будущем.