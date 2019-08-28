В Брянске из-за аварии образовался затор у ТРЦ «Аэропарк»
30 августа в областном центре на улице Объездной случилась авария с участием «Камаза» и Kia, по этой причине на дороге создалась огромная пробка, такая информация появилась в одной из соцсетей.
Инцидент произошел около двух дня у ТРЦ «Аэропарк». Насколько поврежден транспорт, неизвестно, поскольку официальных данных из ГИБДД не поступало.
Из-за происшествия транспорт стал в обе стороны.
Некоторые водители пожаловались, что простояли в пробке более 40 минут.
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