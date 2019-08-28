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Брянец под куражом жестоко расправился со знакомым

Опубликовано Сегодня, 16:07

Брянский следком обвинил 33-летнего жителя Новозыбкова в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент случился вечером 23 августа. Нетрезвый брянец находился в квартире 44-летнего мужчины. Внезапно случилась ссора, во время которой гость избил хозяина жилья ногами.

Сотрудники СУ СК выясняют все обстоятельства происшедшего.

Злоумышленник будет ожидать суда под стражей.

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