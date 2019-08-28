Брянец под куражом жестоко расправился со знакомым
Брянский следком обвинил 33-летнего жителя Новозыбкова в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Инцидент случился вечером 23 августа. Нетрезвый брянец находился в квартире 44-летнего мужчины. Внезапно случилась ссора, во время которой гость избил хозяина жилья ногами.
Сотрудники СУ СК выясняют все обстоятельства происшедшего.
Злоумышленник будет ожидать суда под стражей.
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В связи с поступающими вопросами о применении антимонопольного законодательства заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание хозяйствующих субъектов на следующее.
«Ростелеком» поддержал проведение Свенской ярмарки, одного из самых ярких событий лета в Брянской области.
Железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги примут участие в «Свенской ярмарке-2019», которая пройдет в Брянске 24 августа. В этом году она будет посвящена 75-летию образования Брянской области и достижениям различных отраслей экономики за последние годы.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги работы по выявлению и предупреждению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за 7 месяцев 2019 года. Одной из наиболее действенных мер в этом направлении являются рейды, в ходе которых энергетики выполняют осмотр линий электропередачи на предмет незаконных подключений и проверку приборов учета электроэнергии.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.