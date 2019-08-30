В Бежице около подъезда высотки «ожидают министра»

31 августа в Бежицком районе возле одного из многоэтажных домов аккуратно постелили ковер, этот факт попал в объектив камеры одного из очевидцев, фото опубликовали в соцсети.

Автор снимка Александр Салтыков написал: «В Бежице живут одни короли».

Подписчики паблика активно принялись обсуждать увиденное, предложив несколько версий ситуации. Одни уверены, что жильцы просто просушивали ковер.

Другие шутят насчет этого, заверяя, что в «гости ожидают министра».