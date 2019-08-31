В Брянске нетрезвая мать заперла в квартире малолетних детей
В пятиэтажке, расположенной в Брянске на переулке Новозыбковском, 31 августа едва не случилась беда: дети, запертые в квартире, чуть было не выпрыгнули с балкона пятого этажа.
Как сообщили очевидцы, троих детей оставила дома горе-мать, которая пошла в магазин за очередной дозой спиртного.
Малыши не на шутку перепугались и стали выбрасывать с балкона игрушки, дабы прохожие обратили на них внимание. Свидетели вызвали на место сотрудников полиции и МЧС.
Детвору, находившуюся на балконе, завел обратно в квартиру прибывший на помощь начальник
караула, старший лейтенант внутренней службы Немченков, который поднялся по пожарной лестнице.
По словам очевидцев, неблагополучная мать имеет судимость, нигде не работает, ведет аморальный образ жизни. Одних детей оставляет не первый раз.
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