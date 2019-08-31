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В Брянске нетрезвая мать заперла в квартире малолетних детей

Опубликовано Сегодня, 07:00

В пятиэтажке, расположенной в Брянске на переулке Новозыбковском, 31 августа едва не случилась беда: дети, запертые в квартире, чуть было не выпрыгнули с балкона пятого этажа.

Как сообщили очевидцы, троих детей оставила дома горе-мать, которая пошла в магазин за очередной дозой спиртного.

Малыши не на шутку перепугались и стали выбрасывать с балкона игрушки, дабы прохожие обратили на них внимание. Свидетели вызвали на место сотрудников полиции и МЧС.

Детвору, находившуюся на балконе, завел обратно в квартиру прибывший на помощь начальник

караула, старший лейтенант внутренней службы Немченков, который поднялся по пожарной лестнице.

По словам очевидцев, неблагополучная мать имеет судимость, нигде не работает, ведет аморальный образ жизни. Одних детей оставляет не первый раз.

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    Она организована специально в начале нового учебного года, чтобы напомнить школьникам и студентам о мерах предосторожности на объектах железнодорожного транспорта.

    Сегодня в центральном парке Брянска на городском мероприятии «День знаний», посвященном безопасности детей, работала специальная экспозиция железнодорожников. Работники столичной магистрали напомнили детям и взрослым правилам безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта и раздали буклеты. Ребята стали участниками викторины, где продемонстрировали знания в вопросах безопасности.

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    Совместно с сотрудниками транспортной полиции будут организованы  рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности.

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