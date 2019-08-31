Брянских школьников поздравили с началом учебного года

Борис Пайкин, координатор Брянского регионального отделения ЛДПР, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, поздравил брянских школьников, а также родителей, учителей с новым учебным годом.

По словам Пайкина, начало года для одних – это первые шаги в удивительный мир, для других – волнительная пора подготовки к выпускным экзаменам.

«Пусть в этом учебном году старшеклассники успешно сдадут государственные экзамены, а первоклашки как можно дольше сохранят своё детское любопытство, которое перерастет в живой интерес к знаниям», - пожелал депутат и добавил, что родители должны набраться терпения и передать жизненный опыт, а также знания детям. Роль взрослых в обучении не менее важна, чем роль учителей, поскольку школьникам нужна вера в их силы. Только сообща можно достичь целей в учебе, творчестве и спорте.

«Уважаемые педагоги! Выражаю вам признательность за преданность своему делу. Работа с детьми требует особой ответственности и высокой самоотдачи. Вы раскрываете потенциал и формируете личность каждого ребенка», - заявил Пайкин и пожелал крепкого здоровья, гармонии, благополучия в семьях и легкого творческого пути.