Буянил ли брянский депутат в столице?

О том, что брянского депутата выгнали из партии за дебош в столичном ресторане, не писал только ленивый. Но со временем выяснились подробности, которые заставляют по-другому взглянуть на происшествие.

Первым был ресторатор Сергей Миронов, который весьма эмоционально и убедительно описал случившиеся. Правда, сам он свидетелем конфликта не был, но, вероятно, сомнений в честности своих сотрудников не испытывал. Само событие в блоге ресторатора описано несколько довольно «мутно». Гостей, отказавшихся платить, Миронов по именам не называл, но указал, что один из них ‒ «депутат из Брянска», о поведении которого «сообщили в партию».

Попытка разузнать, что же именно вытворял Мухтар Бадырханов в Москве привела к неожиданным результатам. Оказывается… никакого дебоша то и не было!

«Несколько семей с детьми отмечали в ресторане день рождения 14-летнего парня, ‒ рассказывает Екатерина Кондратьева, там присутствовала и я с супругом, и Мухтар Бадырханов. Не все из компании выпивали, я, например, планировала еще сесть за руль, и потому не прикоснулась к спиртному.

Часам к одиннадцати вечера гости стали расходиться, и отец именинника попросил принести счет. Но официант принес два счета: один обычный ‒ чек. А второй ‒ написанный от руки на листочке бумаге шариковой ручкой, где значился только алкоголь. И второй чек нас попросили оплатить сугубо наличкой. Это, собственно, и насторожило».

Внимательное изучение чека показало, что кроме действительно выпитого за несколько часов банкета спиртного, в нем присутствуют 14 бутылок шампанского. Но шампанское пили только четыре женщины, и выпить столько они просто не могли.

Тогда заказчик банкета попросил хотя бы предоставить официальный чек на спиртное вместо рукописной бумажки. Ведь по закону каждая бутылка проводится и через кассу, и через систему ЕГАИС в тот момент, когда ее собираются открыть ‒ этого требует закон. Официант умчался к кассе, и спустя пару минут принес чек ‒ только что пробитый, как будто именно сейчас были заказаны и одномоментно открыты те самые мифические 14 бутылок шампанского.

Удивленные гости попросили, чтобы устранить сомнения, показать пустые бутылки. Официант отказался ‒ мол, тару незамедлительно выбрасывают.

И тут кому-то в голову пришел простой и верный способ разобраться в ситуации ‒ посмотреть записи с камер наблюдения, чтобы посчитать, сколько спиртного действительно выставлялось на стол. Однако, ни официанту, ни администратору эта идея не понравилась ‒ они настаивали, чтобы им верили на слово. Им так не хотелось показывать видео, которое позволило бы установить истину, что сотрудники ресторана предложили… оплатить только половину спиртного: «Мы вам скидку в 50% предоставляем!»

Заказчику банкета надоели странные схемы и предложения, он решил, что без посредничества правоохранительных органов здесь не обойтись и вызвал полицию. Прибывший наряд предложил написать заявление в отделе полиции. Отец именинника, смирившись с тем, что праздник испорчен, решил таки потратить время на эту процедуру.

Но сотрудники ресторана тоже написали заявление на гостей, отказавшихся платить по рукописному чеку за шампанское, которого никто из них не видел и не пил.

Итак, ситуация оказывается вовсе не однозначной. Да и буйства со стороны Мухтара Бадырханова на самом деле не было! Однозначно можно сказать лишь то, что никто брянского депутата не задерживал и в полицию не доставлял. Его имя всплыло лишь потому, что он, наблюдая конфликт со стороны, решил поступить порядочно ‒ передал свою визитку работникам ресторана, пообещав свидетельствовать на суде, если дело дойдет до тяжбы.

Определенности ситуации добавила проверка, начатая по заявлению работников ресторана: неуплата по счету ‒ это же явный состав статьи 159 уголовного Кодекса ‒ мошенничество. И нам стали известны результаты этой поверки!

Вот он момент истины: задолго до того, как ресторатор описал происшествие со слов своих сотрудников, задолго до того, как в ЛДПР узрели задержание своего однопартийца полицией, дознаватель Даниловского отдела полиции Москвы лейтенант Макаров в возбуждении уголовного дела отказал. Его решение утвердил начальник отдела полковник Веселов, а копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела была направлена для проверки в прокуратуру. И все это случилось еще 11 ноября!

Итак, уже после того, как достоверно стало известно, что никакого «депутатского дебоша» не было, из сообщений в блогах и СМИ начала формироваться «альтернативная реальность». Вполне вероятно, это кому-то было выгодно тиражировать черные слухи о брянском политике. Но, на поверку, слухи оказались безосновательными.