В Брянске открыли медицинский предуниверсарий
Губернатор Брянщины Александр Богомаз 30 августа встретился с ректором Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, профессором, академиком РАН Петром Глыбочко, а также руководителями медицинских организаций региона, причиной встречи стало уникальное для области событие – открытие предуниверсария.
По словам главы Александра Богомаза, этот шаг решит вопрос с медицинскими кадрами для больниц и поликлиник региона.
С 2019 года в Брянской области начали реализовывать региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», по которому к концу 2024 года в медорганизациях должны работать 4 905 врачей.
Чтобы достичь этих цифр, надо много усилий, в том числе во время профориентационной работы, а также при организации повышения квалификации медработников.
По постановлению Правительства РФ от 21 марта 2019 года, профильный департамент подписал с абитуриентами 101 договор о целевом обучении в пределах установленной квоты в Сеченовском университете, где: 88 договоров по специальности «Лечебное дело», 13 договоров - по «Педиатрии».
Одна из действенных мер для ликвидации кадрового дефицита - предоставление жилья врачам государственных больниц и поликлиник. На эти цели выделили 1 миллиард рублей.
В данный момент в Первом МГМУ имени Сеченова - 448 брянских студентов, по целевому набору из них — 251 человек. 215 абитуриентов подали заявления на «лечебное дело», 85 — на «фармацию», 46 — «педиатрию». Сеченовский университет — вуз-куратор Брянщины, где проходят переподготовку местные медики.
По словам ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко, руководство региона правильно решило открыть именно предуниверсарий, а не создавать подобный факультет в одном из вузов. Главная задача заведения – обеспечить здравоохранение региона квалифицированными кадрами, потому что все студенты после обучения вернутся на родину и отработают в местных больницах и поликлиниках положенное по своему направлению время.
«Обеспечение регионов квалифицированными медицинскими кадрами — один из целевых показателей нацпроекта «Здравоохранение», определенного Указом Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года», - отметил Глыбочко.
Встречу продолжили в формате неофициального общения. В финале мероприятия приняли несколько важных для региона решений.
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