Жительницу Брянска ночью разозлили продавщицы

Продавщицы одного из брянских магазинов не на шутку разозлили местную жительницу, расшумевшись у нее под окнами, информация об этом появилась в паблике соцсети.

Речь идет о торговом помещении, расположенном на проспекте Станке Димитрова 67. Именно по этому адресу сотрудницы устроили ночью громкие беседы со смехом.

Горожанка жалуется, продавщицы поздно выходят на улицу и активно разговаривают, мешая спать жильцам соседних домов.

Ночью 2 сентября, заверяет дама, крики и смех продолжались с двух до пяти утра.

«Людям утром на работу! Если у вас ночная смена, это не значит, что весь двор должен не спать вместе с вами!» - поделилась жительница областного центра.