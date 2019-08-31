Жительницу Брянска ночью разозлили продавщицы
Продавщицы одного из брянских магазинов не на шутку разозлили местную жительницу, расшумевшись у нее под окнами, информация об этом появилась в паблике соцсети.
Речь идет о торговом помещении, расположенном на проспекте Станке Димитрова 67. Именно по этому адресу сотрудницы устроили ночью громкие беседы со смехом.
Горожанка жалуется, продавщицы поздно выходят на улицу и активно разговаривают, мешая спать жильцам соседних домов.
Ночью 2 сентября, заверяет дама, крики и смех продолжались с двух до пяти утра.
«Людям утром на работу! Если у вас ночная смена, это не значит, что весь двор должен не спать вместе с вами!» - поделилась жительница областного центра.
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«Ростелеком» поддержал проведение Свенской ярмарки, одного из самых ярких событий лета в Брянской области.
Железнодорожники проведут в учебных заведениях открытые уроки по безопасности. Со 2 сентября по 2 октября на Московской железной дороге пройдет акция «Детская безопасность на железной дороге».
Она организована специально в начале нового учебного года, чтобы напомнить школьникам и студентам о мерах предосторожности на объектах железнодорожного транспорта.
Сегодня в центральном парке Брянска на городском мероприятии «День знаний», посвященном безопасности детей, работала специальная экспозиция железнодорожников. Работники столичной магистрали напомнили детям и взрослым правилам безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта и раздали буклеты. Ребята стали участниками викторины, где продемонстрировали знания в вопросах безопасности.
В течение месяца в рамках акции «Детская безопасность на железной дороге» сотрудники Брянского региона МЖД посетят учебные заведения, проведут открытые уроки безопасности для школьников и беседы с родителями. Особое внимание будет уделено образовательным учреждениям, расположенным рядом с железной дорогой.
Совместно с сотрудниками транспортной полиции будут организованы рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности.
Брянские железнодорожники призывают педагогов и родителей подключиться к акции и провести с подростками и детьми разъяснительные беседы о правилах безопасности на объектах железнодорожного транспорта.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги работы по выявлению и предупреждению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за 7 месяцев 2019 года. Одной из наиболее действенных мер в этом направлении являются рейды, в ходе которых энергетики выполняют осмотр линий электропередачи на предмет незаконных подключений и проверку приборов учета электроэнергии.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.