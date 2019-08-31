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На станции Навля закрыт железнодорожный переезд

Опубликовано Сегодня, 16:10

Железнодорожный переезд 423 км станции Навля Брянской области 2 сентября полностью закрыли для транспорта.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, это сделали по причине ремонтных работ.

Объехать закрытый участков можно только через путепровод 421 км пк 7.

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать свой маршрут и использовать другие пути.

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    Она организована специально в начале нового учебного года, чтобы напомнить школьникам и студентам о мерах предосторожности на объектах железнодорожного транспорта.

    Сегодня в центральном парке Брянска на городском мероприятии «День знаний», посвященном безопасности детей, работала специальная экспозиция железнодорожников. Работники столичной магистрали напомнили детям и взрослым правилам безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта и раздали буклеты. Ребята стали участниками викторины, где продемонстрировали знания в вопросах безопасности.

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    Совместно с сотрудниками транспортной полиции будут организованы  рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности.

    Брянские железнодорожники призывают педагогов и родителей подключиться к акции и провести с подростками и детьми разъяснительные беседы о правилах безопасности на объектах железнодорожного транспорта.
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