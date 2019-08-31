Над брянским лагерем «Елочка» нависла угроза

Прокуратура Брянского района проверила, насколько в детском оздоровительном лагере «Елочка» придерживаются закона, регулирующего работу подобных учреждений.

Как показала проверка, в заведении нет видеонаблюдения, освещения по периметру. Кроме этого, на территории находится бесхозная машина. Есть несколько необорудованных мест хранения строительных материалов и бытовые отходы.

Директор также допустил, чтобы на территории находились лица без всяких документов, трудовых контрактов, только по устной договоренности.

Также эти люди не предоставили справок об отсутствии судимости.

Руководителю оздоровительного учреждения внесли представление.