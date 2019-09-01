Жителей Брянска возмутил ночной шум в центре города

2 сентября житель Московского проспекта пожаловался в одной из соцсетей на мотоциклистов, которые носятся с огромной скоростью и ревом по центральным улицам.

Брянец объяснил: от этих звуков плачут дети. Мужчина предложил выход в решении ситуации: бросать в ночных гонщиков тухлые яйца.

В комментариях мужчину поддержали многие брянцы. К примеру, горожанин, который живет также на Московском проспекте, только в районе школы 51, утверждает, что звук от мотоцикла такой, как от самолета «Миг 29».

«Самое интересное, что ловят они их Приорами! Если сегодня будут гоняться, я с балкона на видео сниму», - поделился брянец.

Не менее от шума страдают жильцы высоток на улице Дуки, площади Ленина. Они не первый год просят местную власть решить проблему, связанную с мотоциклистами.