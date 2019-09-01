В брянском онкодиспансере появится пристройка с поликлиникой и хирургическим блоком

Власти Брянской области во главе с губернатором Александром Богомазом 2 сентября обсудили тему реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

По словам Андрея Бардукова, директора профильного департамента, борьба с онкозаболеваниями – одно из главных направлений отрасли. На эти цели со всех источников финансового обеспечения на 2019-2024 годы предусмотрено 7 894,02 млн рублей, в том числе на 2019 год — 1 275,06 млн рублей.

Кроме этого, объяснил директор департамента, в области проводится обучение не только участковых врачей, однако и узких специалистов, которые работают в амбулаторно-поликлинических подразделениях, а также средних медицинских работников.

С 2019-го по 2022-й годы в регионе обеспечивают пять центров амбулаторной онкопомощи медицинским оборудованием и кадрами.

В нынешнем году из федерального бюджета собираются выделить 322, 7 млн рублей на переоснащение Брянского областного онкологического диспансера, областной больницы № 1, городской больницы № 1.

К слову, во время рабочей встречи с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым глава Александр Богомаз обратился с просьбой помочь в строительстве пристройки к хирургическому корпусу Брянского онкологического диспансера с консультативной поликлиникой на 200 посещений и хирургическим блоком на 90 коек.

Как известно, этот корпус построили в 1976 году, там размещены четыре хирургических отделения на 180 коек, в палатах находится по 6–8 пациентов. Кроме этого, там сократили количество кабинетов для проведения манипуляций, несколько отделений расположены в приспособленных помещениях, в связи с этим пристройка просто необходима.

Стоимость возведения - 1 497,72 млн рублей. Дмитрий Медведев поручил Министерству здравоохранения включить объект в план 2020 года.