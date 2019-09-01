В Брянской области разрабатываются 48 проектов планировки территорий

Градостроительную деятельность на территории региона 2 сентября во время оперативного совещания обсудил губернатор Александр Богомаз со своими подчиненными.

По словам Инны Алешиной, врио по руководству управлением архитектуры и градостроительства, утверждены схемы территориального планирования в 26 муниципальных районах, генпланы, а также правила землепользования, застройки в шести городских округах, 30 городских поселениях, 190 сельских поселениях.

С начала 2018 года в области разработали и подписали 82 проекта планировки территорий. В данный момент разрабатываются еще 48.

Управление архитектуры и градостроительства - участник регионального проекта «Жилье», благодаря чему к концу 2019 года необходимо срок разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию сократить с 7 до 5 рабочих дней, а также организовать возможность предоставления разрешения на возведение объекта капитального строительства, проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства в электронном виде. Все это даст возможность осуществлять административные процедуры в жилищном строительстве по принципу «одного окна».

В Брянской области внедрили инфосистему обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), но при анализе статистики внесения сведений в ИСОГД обнаружен низкий уровень заполнения во многих муниципальных образованиях. Кроме этого, в некоторых районах не внесли сведения об услуге «Выдача разрешения на строительство» в систему «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Брянской области».

Александр Богомаз призвал руководство муниципальных образований за месяц выполнить необходимую работу по добавлению данных в систему.