В Брянской области разрабатываются 48 проектов планировки территорий
Градостроительную деятельность на территории региона 2 сентября во время оперативного совещания обсудил губернатор Александр Богомаз со своими подчиненными.
По словам Инны Алешиной, врио по руководству управлением архитектуры и градостроительства, утверждены схемы территориального планирования в 26 муниципальных районах, генпланы, а также правила землепользования, застройки в шести городских округах, 30 городских поселениях, 190 сельских поселениях.
С начала 2018 года в области разработали и подписали 82 проекта планировки территорий. В данный момент разрабатываются еще 48.
Управление архитектуры и градостроительства - участник регионального проекта «Жилье», благодаря чему к концу 2019 года необходимо срок разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию сократить с 7 до 5 рабочих дней, а также организовать возможность предоставления разрешения на возведение объекта капитального строительства, проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства в электронном виде. Все это даст возможность осуществлять административные процедуры в жилищном строительстве по принципу «одного окна».
В Брянской области внедрили инфосистему обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), но при анализе статистики внесения сведений в ИСОГД обнаружен низкий уровень заполнения во многих муниципальных образованиях. Кроме этого, в некоторых районах не внесли сведения об услуге «Выдача разрешения на строительство» в систему «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Брянской области».
Александр Богомаз призвал руководство муниципальных образований за месяц выполнить необходимую работу по добавлению данных в систему.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Подключаем газ от соседа правильно
В связи с поступающими вопросами о применении антимонопольного законодательства заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание хозяйствующих субъектов на следующее.
«Ростелеком» завершил процесс подключения ПСБ к сервису удаленной идентификации в Единой биометрической системе. ПСБ стал одним из первых банков, готовых к предоставлению финансовых услуг с помощью биометрической идентификации.
Акция «Внимание, переезд!» в Брянском регионе Московской железной дороги началась со 2 сентября и продлится до конца месяца. Мероприятие направленно на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на переездах.
Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» приняли участие в общегородском Дне знаний, который состоялся в Центральном парке культуры и отдыха имени 1000–летия Брянска.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.