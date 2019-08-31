Представительницы прекрасной половины брянского департамента внутренней политики навели порядок в скверах

Масштабный субботник состоялся в Брянской области 31 августа, в нем поучаствовало несколько тысяч человек, на уборку городских территорий вышли и представители департамента внутренней политики.

В основном порядок наводила прекрасная половина городской администрации. Они очистили от листвы и мусора два сквера имени Гайдукова и Проскурина.

Другие участники субботника работали на месте снесенного барака на 3-го Июля 12, Пролетарской, лестнице к роднику «Белый колодец», Советской, в Пролетарском сквере в Бежице.

Убирали мусор и сухостой в районе ясеня на Покровской горе, железнодорожной больницы, проспекта Московского, в сквере Лесные сараи. Вырубили сухой кустарник и аварийные деревья около понтонного моста на набережной.

В Фокинском районе привели в порядок лесной массив вдоль жилых домов в переулке Уральском, пустырь между домами №79-83 по улице Кошевого. В Володарском районе — вдоль улицы Пушкина, в Советском районе — луг у дома №35 по улице Ромашина.

На субботнике также начали ликвидировать свалку по улице Фабричной. В порядок привели яблоневый сад на проспекте Ленина.

Всего было убрано более 850 кубометров мусора. В работе задействовано почти 7 тыс человек, а также 105 единиц техники.