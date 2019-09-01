В Брянской области забраковали более 600 кило опасной мясной продукции

Сотрудники Россельхознадзора на железнодорожных станциях «Суземка» и «Брянск-Орловский» не пустили 391 килограмм мяса, 78 кило колбасы и 158 - сала сомнительного производства.

Как выяснили ветинспекторы, грузы везли в поездах «Киев-Москва», «Одесса-Москва», «Кишинев-Москва» граждане Молдовы, Украины в антисанитарных условиях, нарушая правила транспортировки. У людей на товар не было никаких документов, которые бы подтверждали качество.

Специалисты взяли с продукции пробы, чтобы провести исследования на особо опасные болезни, к примеру, африканскую чуму свиней.

Товар возвращен на сопредельную территорию. Владельцев привлекли к административной ответственности.