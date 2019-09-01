В Брянске мужчину чуть не загрызла свора бродячих животных
Ночью 3 сентября бездомные собаки едва не съели мужчину в центре Брянска, об этом сообщила в одной из соцсетей очевидец.
По словам дамы, если бы не таксист, который в тот момент проезжал мимо и забрал гражданина, агрессивная стая животных давно бы его растерзала.
Эти собаки представляют большую опасность для учащихся рядом расположенных школ и детсада, добавила женщина.
«Мне, конечно, тоже жалко бродячих собак, но когда на их пути могут быть дети?» - спросила жительница Брянска.
Напомним, набережную в Брянске облюбовала стая псов.
2 сентября дикие псы «атаковали» один из брянских магазинов.
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