В Брянске мужчину чуть не загрызла свора бродячих животных

Ночью 3 сентября бездомные собаки едва не съели мужчину в центре Брянска, об этом сообщила в одной из соцсетей очевидец.

По словам дамы, если бы не таксист, который в тот момент проезжал мимо и забрал гражданина, агрессивная стая животных давно бы его растерзала.

Эти собаки представляют большую опасность для учащихся рядом расположенных школ и детсада, добавила женщина.

«Мне, конечно, тоже жалко бродячих собак, но когда на их пути могут быть дети?» - спросила жительница Брянска.

Напомним, набережную в Брянске облюбовала стая псов.

2 сентября дикие псы «атаковали» один из брянских магазинов.