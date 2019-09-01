Брянцы снова страдают от жары

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» напоминает жителям Смоленской области о правилах поведения вблизи элетросетевых объектов, которые смогут сохранить ваши здоровье и жизнь:

30 августа под Смоленском на Рославльском шоссе случилась авария с «Газелью», об этом сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.

30 августа недалеко от деревни Шокино Смоленской области произошло ДТП с «Ладой», информация об этом появилась в паблике drive 2 smolensk в соцсети.

В Смоленской области пропал 65-летний Владимир Евгеньевич Волков, об этом сообщили волонтеры ПСО «Сальвар» на своей странице в соцсети.

2 августа в областном центре на улице Нормандия-Неман произошла авария с участием двух автомобилей, информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Напоминаем вам, что в случаях проведения плановых ремонтных работ, ввода в работу новых линии электропередачи или нового электросетевого оборудования, сотрудники филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» временно приостанавливают питание во избежание аварийных ситуаций и минимизации рисков.

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