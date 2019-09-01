На улице 22 Съезда в Брянске появился «ароматный» контейнер

В областном центре на одну «мусорную достопримечательность» стало больше, информация об этом появилась в соцсетях.

Речь идет об «ароматном» контейнере, расположенном на улице 22 Съезда. Так бак, переполненный бытовыми отходами, назвал анонимый автор, который сфотографировал и опубликовал его в местном паблике.

«Жители любуются и вдыхают ароматы, интересно, сколько еще этот контейнер будет здесь находиться!» - прокомментировал ситуацию очевидец.

Напомним, брянцев шокировали «красоты» переулка Уральского.