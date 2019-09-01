Брянский певец создал забавный клип на песню Шуфутинского

Евгений Сычев, известный брянский музыкант и певец, решил поэкспериментировать на тему хита Шуфутинского.

Речь идет о песне «Третье сентября». Именно на эту композицию исполнитель сделал кавер-версию. Клип опубликован на канале Youtube. Особенность его в том, что автор использовал несколько музыкальных стилей: Nu metal, Pop punk, Distemper, ol punk, кальянный рэп.

В песне всего несколько фраз: «Я календарь переверну, и снова 3-е сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3-е сентября».

Фанатам творчества Евгения песня пришлась по душе.

Фото - кадр видео.