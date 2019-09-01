В Брянске 17-летнюю девушку обвиняют в мошенничестве при сборе средств на лечение собак

Брянские зоозащитники сообщили в одной из соцсетей неприятную новость о 17-летней студентке местного колледжа, организовавшей в сети незаконную деятельность – мошенничество.

Девушку подозревают в сборе средств на лечение несуществующих животных.

По словам самой Ольги, все обманывают, 99% фондов – обман.

«Что в этом того, что я лишь пару человек-то обманула?» - объяснила студентка.

Автор поста, брянская активистка Анастасия Назарова, говорит, не хотим заниматься самосудом, обращаем внимание родителей на минусы в воспитании дочери, уберегаем от последующих преступлений.

Зоозащитники утверждают, что девушка занимается подобными делами с июня 2019-го. Пишет с разных страниц соцсетей. Некоторые жители Брянска и области, поверив, перечислили ей деньги, а отчета не получили.

На студентку собираются писать заявление в полицию.

Одни пользователи сети пришли в ужас от поступка девушки, другие в это не верят, говорят, мол, обвиняют невиновную.