На территории Красногорской больницы произошла авария

Прокуратура проверила, насколько соблюдается закон о водоснабжении и муниципальных унитарных предприятиях при содержании водонапорной башни, которая расположена на территории «Красногорской ЦРБ».

Во время проверки специалисты обнаружили, что герметичность объекта повреждено, из-за чего по его стенам течет вода.

Как выяснилось, во всем виноват МУП «Красногорский коммунальщик», который вовремя не проконтролировал техническое состояние и не устранил неисправности.

Из-за этого грунт могло размыть. Кроме этого, могла разрушиться стена и фундамент башни, а жильцы пгт Красная Гора рисковали остаться без холодной воды.

В связи с такими нарушениями прокурор района внес главе администрации района представления.

Неисправность уже устранили.