На территории Красногорской больницы произошла авария
Прокуратура проверила, насколько соблюдается закон о водоснабжении и муниципальных унитарных предприятиях при содержании водонапорной башни, которая расположена на территории «Красногорской ЦРБ».
Во время проверки специалисты обнаружили, что герметичность объекта повреждено, из-за чего по его стенам течет вода.
Как выяснилось, во всем виноват МУП «Красногорский коммунальщик», который вовремя не проконтролировал техническое состояние и не устранил неисправности.
Из-за этого грунт могло размыть. Кроме этого, могла разрушиться стена и фундамент башни, а жильцы пгт Красная Гора рисковали остаться без холодной воды.
В связи с такими нарушениями прокурор района внес главе администрации района представления.
Неисправность уже устранили.
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