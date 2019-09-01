Брянская фирма «Снежка-Новоселки» задолжала около 3 млн рублей

Прокуратура Брянского района проверила, как соблюдается трудовой закон в фирме ООО «Снежка-Новоселки», и обнаружила серьезные нарушения.

Как выяснилось, руководитель компании задолжал 64 сотрудникам не менее 2 млн 785 тыс 157 рублей.

Прокурор направил материалы проверки в органы следствия для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 37 УПК РФ. Дело возбудили.

Ранее прокуратура вносила на директора предприятия представление.

В итоге одно лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. В отношении ООО «Снежка-Новоселки» было заведено дело об административном правонарушении по ч. 6 статьи 5.27 КоАП РФ. Затем Инспекция труда привлекла юридическое лицо к административной ответственности в виде предупреждения.